Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a facut anunțul surprinzator despre o noua relație, aratand astfel ca privește cu optimism asupra sferei sentimentale, chiar daca se afla in plin scandal cu Gabi Badalau, Claudia Patrașcanu a vorbit despre cum ar trebuie sa arate viitorul ei iubit. Iata ce calitați trebuie sa indeplineasca barbații…

- Claudia Patrașanu a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care face referire la perioada grea prin care a trecut de cand se afla in divorț pentru custodia copiilor, cu fostul ei soț Gabi Badalau. Fanii vedetei au incurajat-o și i-au trimis zeci de mesaje pentru a o susține. „Cand viața m-a…

- De mai bine de un an și jumatate de cand au anunțat ca s-au separat, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in plin conflict in procesul de custodie a copiilor! Cei doi se intalnesc mereu in tribunale și iși impart replici dure, dar iata ce spune acum vedeta despre suferința traita in toata aceasta…

- Dupa ce s-au reintalnit recent la tribunal, de aceasta data martorul Claudiei Patrașcanu fiind audiat, in speța Andreea Banica, omul de partea lui Gabi Badalau, menajera sa, fiind in carantina din cauza noului virus, artista a facut noi acuze din fața instituției, la Pro TV, susținand ca soacra sa i-a…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu au ajuns din nou in fața judecatorilor, astazi, la pranz. La Judecatoria Sectorului 6 are loc un nou termen privind audierea martorilor, in procesul de custodie al celor doi copii pe care aceștia ii au impreuna. La acest nou termen au fost audiați doar martorii Claudiei…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand fiul cel mic al Claudiei Patrașcanu și a lui Gabi Badalau iși va sarbatorii ziua de naștere, dar cantareața deja se pregatește pentru petrecerea pe care o va da in cinsta lui! Oare va lua parte la eveniment și Gabi Badalau?

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua și detalii incredibile din casnicia lor ies la iveala. Fostul soț al artistei a marturisit ca aceasta i-a cerut o pensie alimentara pentru copii, in valoare de 15.000 de euro, o suma fabuloasa, dupa cum susține barbatul. „Am primit o hartie…