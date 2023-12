Treci deoparte, China! India va stimula creşterea Asiei în următorii câţiva ani, potrivit S&P Global Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara de 6%. S&P atribuie schimbarea unei cresteri a consumului intern al Indiei, care a echilibrat inflatia alimentara ridicata si activitatea slaba de export. In mod similar, alte piete emergente, cum ar fi Indonezia, Malaezia si Filipine, urmeaza sa inregistreze o crestere pozitiva a PIB-ului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

