- O acțiune a polițiștilor salajeni a avut loc pe raza județului, joi 17 octombrie, in intervalul orar 6:00-10:00, respectiv 14:00-18:00. Oamenii legii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Salaj au acționat in zona mai multor treceri la nivel cu calea ferata din județ, impreuna cu polițiștii…

- In aceasta dimineața, Poliția Romana, prin Direcția de Poliției Transporturi, desfașoara o acțiune la nivel național, pentru prevenirea evenimentelor produse in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. Timp de 6 ore, peste 1.500 de polițiști de la transporturi, rutiera și ordine publica vor…