Eva Andreaș, prefectul de Timiș, le-a solicitat, ieri, reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, in ședința colegiului prefectural, informații cu privire la modul in care sunt semnalizate trecerile la nivel cu calea ferata. Doi barbați și-au pierdut viața, in ultima saptamana, in județul Timiș, dupa ce mașinile in care se aflau au fost lovite de tren.