Treceri de pietoni 3D în apropierea şcolilor pentru limitarea accidentelor cu minori, în Giurgiu Inspectorul sef al IPJ Giurgiu, Catalin Georgescu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in municipiul Giurgiu vor fi realizate treceri de pietoni 3D in apropierea gradinitelor si scolilor pentru ca acestea sa fie mai vizibile pentru soferi si a limita astfel producerea accidentelor de circulatie in care sunt implicati minori potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in acest an au avut loc in judet 17 situatii in care au fost accidentati minori, unii chiar pe trecerile de pietoni, iar o fetita in varsta de 13 ani din municipiul Giurgiu a decedat in urma unui astfel de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

