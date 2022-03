Trecerea prin vama Palanca-Maiaki-Udobnoe are loc mai ușor Dupa mai multe consultari, s-a luat hotarirea de a schimba procedura standart de operare pentru Punctul de trecere a frontierei de stat Palanca. De la ora 9:00, refugiații sunt urcați la bariera de la intrarea in vama, dupa care intra pe pista de control, unde se efectueaza controlul de frontiera și cel vamal, din partea celor patru structuri de frontiera. Dupa finalizarea procedurilor autoc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

