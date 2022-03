In noaptea de sambata spre duminica, 26 martie spre 27 martie, ultima duminica a acestei luni calendaristice, ora 03.00 devine ora 04.00 (ora oficiala a Romaniei trece de la GMT+2 la GMT+3). Orarul de vara se aplica pana in ultima duminica a lunii octombrie (30), potrivit www.timeanddate.com . CFR Calatori a informat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. In Romania, ora de vara este corelata cu orarul de vara practicat in statele Uniunii Europene (UE). Ora oficiala de vara, ora Europei…