Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe autostrada A2, Calea 2 Constanta - Bucuresti, se va inchide incepand de marti seara pe aproximativ 4 kilometri pentru executia lucrarilor de montare a predalelor la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona kilometrului 13+330, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Un accident rutier s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, la ieșirea din Arad spre Pecica: un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului, cu o autospeciala de descarcerare. „Accident rutier intre un autoturism și un tren, la trecerea de nivel cu calea…

- In aceasta dimineața pe strada Marasesti din Alba Iulia, dupa barierele de la calea ferata, au fost montate noi semne de circulație. In primul rand s-a interzis accesul pe drumul tehnologic de pe langa linia de cale ferata care aparține CFR ului și in al doilea rand a fost montat un semn de obligatoriu…

- Se executa lucrari de mentinere a sigurantei circulatiei feroviare pe raza comunei Cojocna, iar in data de 3 mai circulatia rutiera peste trecerea la nivel cu calea ferata situata intre localitatile Tunel si Cojocna va fi intrerupta cateva ore.

- Vesti bune pentru soferii care fac zilnic naveta Iasi-Tomesti. Primarul din Tomesti a anuntat ca se repara la foc continuu groaznica trecere peste calea ferata din zona. "Va anuntam ca se vor efectua lucrari de reparatii la dalele de beton ale trecerii la nivel cu calea ferata de la intersectia DN28…

- Amintim ca la inceputul anului 2022, Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA si Asocierea Baicons Impex SRL ISPCF SA au semnat contractul, in valoare de 7,7 milioane lei fara TVA , pentru elaborarea studiului de fezabilitate Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra…

- Știrea ta| Bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marașești, DEFECTA: „Evitați ieșirea pe centura” Știrea ta| Bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marașești, DEFECTA: „Evitați ieșirea pe centura” Din cauza unei avarii la bariera de la trecerea la nivel cu…

- Trecerile la nivel cu calea ferata de pe DN 17 – Valea Bargaului – sunt in proces de semaforizare. Conform reprezentanților CFR, in luna mai, semafoarele ar putea deveni funcționale. Se așteapta o comisie din Croația. DN 17, de la ieșirea din Bistrița spre Vatra Dornei, este taiat de treceri la nivel…