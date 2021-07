Stiri pe aceeasi tema

- Conform rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat astazi, 9 iulie, trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre care nu au adoptat inca moneda unica. Sondajul a fost realizat in cele șapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, și anume in…

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna aprilie pana la 2%, de la 1,7% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%), Cehia (3,1%), Suedia (2,8%) si Romania (2,7%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat,…

- Un experiment științific realizat de neurologii britanici Dr. Duncan Banks și Tony Stafford arata ca legatura emoționala cu casa noastra este mult mai puternica decat credem. Conform studiului, acest lucru se reflecta in ritmul cardiac, care, fie ca ne gandim la casa noastra, fie ca ne gandim la cei…

- Populația din Romania va scadea și va imbatrani considerabil in urmatorii 30 de ani, arata datele Eurostat. Dintre cele 1216 regiuni NUTS de nivel 3 din tarile UE si AELS, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ…

- În primele trei luni ale anului, înmatricularile de mașini diesel noi în UE au scazut cu 20%, iar la benzina scaderea a fost de 16%, în timp ce la mașinile full-electrice creșterea a fost de 59%, arata datele ACEA. În acest context, mașinile diesel au ajuns la o cota de…

- ”O tranzitie completa la iluminatul cu LED in doar trei sectoare ale iluminatului public poate reduce costurile energetice cu pana la 75 de milioane de euro in fiecare an, la nivel national. Scaderea consumului energetic anual cu 1.484 GWh s-ar putea traduce in diminuarea amprentei de carbon cu peste…