Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la Presedintie Mircea Diaconu, sustinut de Pro Romania si ALDE, a declarat miercuri, la Resita, ca se bazeaza, in aceasta campanie electorala, pe sprijinul ALDE, strict in ceea ce inseamna logistica. "Sunt niste termeni ai intelegerii. Eu am iesit si am cerut sustinere peste…

- Campania electorala pentru alegerile prezidentiale a debutat timid la Iasi. Singurii care au marcat momentul au fost liberalii. Liderii si simpatizantii acestui partid s-au adunat langa Casa Dosoftei si au organizat o scurta actiune electorala. Pe panourile din oras pana acum au fost lipite afise doar…

- La viitoarele alegeri Alianța USR-PLUS și eventual PNL nu vor avea nicio problema sa treaca de 50% Candidatul Alianței USR-PLUS la Președinție, Dan Barna, a declarat, marți, la Europa FM, ca este foarte increzator ca turul II la prezidențiale va fi intre el și Klaus Iohannis, principalul sau contracandidat,…

- Klaus Iohannis are o temere in campania electorala pentru alegerile prezidențiale. Dezvaluirea a fost facuta de Rareș Bogdan. ”Klaus Iohannis nu se teme decat de bunul Dumnezeu și de faptul ca nu...

- Antena 3 a prezentat un scurt calcul cu privire la prețul afișelor pentru campania electorala ale lui Klaus Iohannis. Meshuri publicitare: producția unui mesh este intre 500 și 1000 de euro bucata, iar chiria es...

- ALDE este la un pas de implozie, mai mulți lideri ai partidului plecand alaturi de PSD cu argumentul ca ei s-au retras de la guvernare pentru ca așa credeau ca-l pot susține pe Calin Popescu Tariceanu la prezidențiale. Practic, ”puciștii” din ALDE nu sunt de acord cu susținerea lui Mircea Diaconu. Contactat…

- Din momentul declanșarii tragediei de la Caracal, aproape zi de zi și ora de ora pe toate canalele media se dezbate și sunt analizate cauzele care au favorizat producerea acestei nenorociri, a condițiilor in care un posibil criminal in serie și membru al unei rețele de tip mafiot, specializata in trafic…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…