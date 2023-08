Trecerea frontierei bulgare va avea timpi mari de așteptare între 11-15 august, avertizează Ministerul de Externe Ministerul de Externe informeaza ca, in perioada 11-15 august, sunt preconizați timpi mari de așteptare la trecerea prin toate punctele de frontiera bulgare, anunța Rador. Romanilor li se recomanda sa respecte cu strictețe regulile de trafic, in special regimul de viteza, și sa se asigure ca au suficiente resurse de combustibil, apa și alimente. Conform altui comunicat de presa al Ministerului roman de Externe, pana sambata se mențin codurile roșu și portocaliu de inundați in sudul Norvegiei. Sunt posibile inclusiv blocaje ale canalelor, din cauza plutirii in deriva a gheții desprinse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

