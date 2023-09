Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA anunta lucrari la suprastructura feroviara de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe linia Cosna – Floreni, in zona statiei Floreni, iar circulatia a trei trenuri de calatori va fi modificata. Lucrarile vor fi executate in perioada 19 septembrie – 13 octombrie 2023. Potrivit unui comunicat…

- Compania Nationala de Cai Ferate (CFR) anunța ca, in perioada 19 - 22 septembrie 2023, se vor executa lucrari de inlocuire a dalelor de beton la trecerea la nivel cu calea ferata de pe linia Bucuresti - Pitesti, in zona statiei CF Ghergani. Traficul din zona va fi deviat pe DN71.

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca miercuri 30 august 2023, in intervalul orar 08.00 – 18.00, se vor executa lucrari de inlocuire a dalelor de beton la trecerea la nivel cu calea ferata dintre stațiile Zalhanaua – Targșorul Nou, la km 24+227, intersectia DJ 101A cu linia CF Targoviște…

- Peste 70.000 de ore de intarzieri au adunat trenurile de calatori din Romania, anul trecut! Sunt cifre noi care apar intr-un raport al CFR. Compania Naționala de Cai Ferate reclama vremea și blocajele aparute in timpul lucrarilor de reparații.

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora (ieri – n.r.) traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor CF București, Timișoara, Cluj, Iași și Brașov se desfașoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulație a trenurilor, din cauza…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca la aceasta ora traficul feroviar pe 13 intervale de cale ferata din regionalele București, Timișoara, Cluj, Iași și Brașov se desfașoara in conditii speciale, cu limitarea vitezei de circulație a trenurilor, din cauza temperaturilor de peste 50 de grade…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta ca, in perioada 27.06.2023 - 01.07.2023, se inchide circulatia rutiera la trecerea la nivel cu calea ferata din cartierul Petricani, traficul auto fiind redirectionat in cursul noptii, in intervalul orar 00.00- 04.00, pe ruta alternativa.

