Trecere istorică a Dunării: lucrare de o măiestrie inginerească unică în ultimii 35 de ani VIDEO Proiectul de construire a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Cernavoda-Stalpu a depașit cu succes in aceasta perioada cea mai dificila și provocatoare etapa tehnica, respectiv traversarea Dunarii pe o distanța de 2,6 kilometri, din care 1,13 kilometri fiind deasupra apei. Procesul de o complexitate inginereasca unica a fost finalizat de echipele constructorului Electromontaj SA, in prezența conducerii Transelectrica, a directoruluigeneral Electomontaj SA, Ionuț Tanasoaica, a Secretarului General Adjunct al Guvernului șimembru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Alexandru-Cristian Vasilescu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

