- Trecere de pietoni in mijlocul unui camp. Se intampla in județul Iași, unde marcajul proaspat leaga doua terenuri agricole. Nu sunt trotuare in zona și u sunt drumuri care sa se intersecteze cu cel principal. Autoritațile locale au, totuși, o explicație.

- La inceputul lunii martie, la Iasi, a avut loc o bataie golaneasca. Patru elevi au atacat cu pumnii si picioarele un alt baiat, intr-un parc din Podu Roș. UPDATE: IPJ Iași a deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Atacatorii au fost identificați de oamenii…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in Valea Lupului. UPDATE: Cele doua victime traversau regulamentar. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-valea-lupului-doi-pietoni-au-fost-loviti-de-un-autoturism-4665043…

- In cursul zilei de marți, 7 martie, a avut loc un accident mortal la ieșirea din municipiul Pașcani spre Iași. Un barbat, in varsta de 70 de ani, care circula cu un moped a fost acroșat de un camion. La fața locului au fost trimise echipaje de poliție, pompieri și ambulanța. Din nefericire, in urma…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI se pare ca o boxa din subsolul unui bloc din Nicolina a fost cuprinsa de flacari. UPDATE: „Au fost asistate medical 3 persoane pentru atac de panica. O cauza probabila de producere…

- TESTE… Amicalele pregatite de Rapid Brodoc, CSM Vaslui și Comstar Vaslui, date peste cap de zapada. Cele trei echipe de fotbal ale orașului Vaslui aveau programate mai multe meciuri de pregatire, insa acestea au fost amanate. Rapid Brodoc ar fi trebuit sa dispute un nou amical, la Iași, impotriva juniorilor…

- Tentativa de suicid in judetul Iasi. Autoritatile se deplaseaza in localitatea Goești, comuna Lungani, dupa ce o persoana s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune si ameninta ca se arunca. UDPATE 2: In urma evaluarii medicale persoana a fost preluata de catre echipajul IPJ sosit la locul evenimentului.…

- In urma cu puțin timp a avut loc un gest șocant la Iași. Un barbat a fost decapitat de tren la Lețcani! In urma informațiilor deținute de catre reporterii BZI, se pare ca gestul omului a fost premeditat. Acesta a mers și s-a așezat cu capul pe linia de cale ferata. UPDATE Anchetatorii au stabilit identitatea…