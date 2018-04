Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a sosit, in aceasta dupa-amiaza, la Constanta, pentru a inspecta bazele sportive si de tineret ale MTS-ului, administrate prin intermediul DJST Constanta. „Doamna ministru a sosit acum jumatate de ora in Constanta, am vizitat baza Triunghi, iar acum suntem…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a reacționat vineri, la Antena3, dupa ce in presa a aparut informația ca aceasta și-a pus doi consilieri platiți din bani publici sa sune la o emisiune și sa se dea drept admiratori ai acesteia.„Nu am cunoștința de așa ceva, dar mi se pare totuși…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii FRF, ai Primariei Capitalei si cu Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, ca nu exista motive de indoiala in ceea ce priveste organizarea celor patru meciuri de la EURO 2020. "A fost…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Suntem in grafic cu toate pregatirile pentru Turneul Final UEFA 2020, nu exista intarzieri si colaboram indeaproape cu delegatiile UEFA care verifica desfasurarea actiunilor prevazute in program Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi la sediul Municiplaitatii…

- Cluj Arena si Sala Polivalenta din Cluj, unde are loc cel mai mare festival de muzica din tara si unde s-au desfasurat ultimele meciuri de Fed Cup ale Romaniei, ar urma sa fie trecute in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului. Declaratia facuta de directorul executiv al Directiei Judetene…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca este alaturi de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care debuteaza vineri. ''A mai ramas o singura zi pana la inceperea Jocurilor Olimpice de iarna…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, anunța intr-o declaratie de presa ca este in desfasurare o analiza a activitatilor din minister, a stadiului de implementare si de eficientizare a echipei.

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, și-a prezentat prioritațile pe care le are la carma instituției. Declarația a fost postata pe site-ul ministerului (www.mts.ro). „Tinerii si sportul sunt domenii vitale pentru o societate care doreste sa fie cunoscuta international si vrea sa aiba generatii…