- Fie Guvernul Orban trece la mustata, fie votul va fi amanat pana dupa alegerile prezidentiale, scenariul dorit de PSD. Partidul lui Victor Ponta va inclina decisiv balanta, exact la patru ani dupa tragedia de la Colectiv. Liberalii au negociat la sange cu parlamentari de la PSD si de la ProRomania,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban pregateste un Guvern suplu: 15 sau 16 ministere. „Adevarul“ va prezinta prima schita a viitorului Executiv. Deocamdata, liberalii isi fac calcule pentru un guvern monocolor, insa in urma negocierilor cu restul partidelor de Opozitie ar putea ceda cate un minister pentru…

- In cazul in care Ludovic Orban va fi respins in Parlament, presedintele Klaus Iohannis il va propune a doua oara tot pe liderul PNL pentru formarea Guvernului, sustin surse politice pentru Adevarul. Astfel, PSD si ProRomania, partidele care se opun PNL, fie vor vota investirea noului guvern, fie se…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei a trecut, cu 238 de voturi favorabile, 5 peste limita majoritatii. PSD pierde Puterea dupa 7 ani si jumatate de guvernare, cu o scurta pauza – Cabinetul Ciolos. Premierul Viorica Dancila s-a rafuit, in plen, cu Calin Popescu Tariceanu si cu Victor Ponta. Liderii ALDE…

- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Cu cateva ore inainte de vot, PNL numara 239 de voturi, cu sase peste limita necesara, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, PSD spune ca motiunea va pica la o diferenta de doua voturi. Singura motiune de…

- Fostul deputat ALDE Mihai Nita, care mai apoi s-a inscris in Pro Romania, a batut astazi palma cu PSD, sustin surse politice pentru „Adevarul”. Apropiat al lui Paul Stanescu, Nita se dezice de motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila, in contextul in care Victor Ponta miza ce votul acestuia