Trebuie să te trezești devreme, pentru a vedea soarele dansând: Tradiții, în a doua zi a Paștelui catolic La fel ca și Paștele ortodox, și Paștele catolic presupune o serie de tradiții bine pastrate de-a lungul timpului. Modul in care este celebrat Paștele catolic difera in funcție de confesiuni, dar exista și unele asemanari. In unele regiuni franceze se spune ca un iepure este cel care aduce oua și le ascunde in cuiburile realizate de copii, potrivit vive-paques.com. Prajitura specifica de Paște in Italia este „Colomba”, un cozonac in forma de porumbel, simbol al veștilor bune. Italienii, dupa ce au mancat friptura de miel duminica, in prima zi de Paște, in a doua zi, luni, organizeaza, de obicei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritaților, decizia va fi luata pe 15 aprilie. ”Am decis sa prelungim perioada de suspendare si sa luam o noua decizie pe 15 aprilie. Am demarat mai multe analize pentru a afla daca exista un raport de cauzalitate si pentru a avea o baza mai buna in stabilirea riscului real si o analiza…

- Danemarca, Suedia si Norvegia au anuntat vineri ca au nevoie de timp suplimentar pentru a decide daca vor folosi vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca, chiar daca agentia de reglementare a Uniunii Europene a spus ca beneficiile depasesc riscurile, iar ca urmare mai multe tari au reluat utilizarea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 419 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Danemarca - 310 locuri de munca pentru: lucratori in agricultura, specialist IT; Norvegia – 58 locuri de munca pentru: medic, macelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru…

- Suedia se confrunta de trei saptamani cu o crestere cu 10% a cazurilor de COVID si inregistreaza o rata inalta a spitalizarilor, iar autoritatile sanitare considera ca tara se indreptata spre al treilea val al pandemiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Numarul total al cazurilor a ajuns la 669.113,…

- Industria automobilelor se va confrunta cu mai multe schimbari in acest deceniu decat in secolul trecut, intrucat interdicțiile privind vanzarea de mașini noi pe benzina și diesel sosesc pana in 2025 in Norvegia, urmate in 2030 de Regatul Unit, Danemarca, Germania, India și Suedia. In special pentru…

- Expertul in sanatate publica Vlad Mixich a prezentat pe pagina sa de pe o retea de socializare cazul unei functionare din Romania care are un salariu fabulos. Sefa Serviciului Administrativ de la Autoritatea Rutiera Romana are un salariu comparabil cu al premierului Canadei si mai mare decat sefii guvernelor…

- SUA este a doua echipa care se retrage de la Campionatul Mondial de handbal masculin din Egipt, dupa Cehia, tot din cauza numeroaselor cazuri de infectare cu noul coronavirus din lot, informeaza lefigaro.fr.SUA a fost înlocuita de Elvetia, locul 16 la ultima editie a Campionatului European,…

- Pe portalul EURES Romania, exista 333 locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa. Este vorba despre: Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia si Suedia. Iata oferta Eures: Danemarca – 300 locuri de munca: 300 lucrator in agricultura; Germania – 5 locuri de munca: 1 operator masina de…