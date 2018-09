Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 30 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 30 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 30 august 2018 spune ca…

- Horoscopul zilei de 23 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 23 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 23 august 2018 spune ca…

- Horoscopul zilei de 6 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 6 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 6 august 2018 spune ca astazi…

- Botezata de romani &"Chelidonium&", &"darul cerului&", întrucât se credea ca are o forta la fel de mare ca cea a soarelui, rostopasca este unul dintre cele mai puternice si eficiente remedii naturiste.

- Cancerul la colon este o boala care se declanseaza de la o dieta deficitara, dar și ca urmare a consumului excesiv de carne rosie sau alimentele procesate, mai ales daca rareori se întâmpla sa incluzi în regimul tau zilnic fibre.

- In luna septembrie a anului trecut, actrita cunoscuta pentru rolurile din sitcomul ”Seinfeld” si serialul ”Veep” fusese diagnosticata cu cancer la san. A urmat o lupta asidua cu boala, multe sedinte de chimioterapie si chiar o interventie chirurgicala. Din fericire, in cele din urma, rezultatul a fost…

- Comunicat de presa Din nefericire, in Romania violența domestica a ajuns la o amploare și gravitate care nu ține doar Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD) – Violența domestica este ”cancerul” societații in care traim apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Horoscopul zilei de 9 iunie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 9 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 9 iunie 2018 spune ca astazi…