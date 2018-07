Stiri pe aceeasi tema

- Semințele de mac, ideale pentru tenul sensibil Știai ca poți sa-ți prepari un exfoliant potrivit chiar și pentru tenul sensibil cu ajutorul semințelor de mac? Pui intr-un bol 2 linguri de semințe de mac, peste care torni o lingura de miere. Inmoi o discheta demachianta in amestecul obținut,…

- Dupa ce, in ediția trecuta, chef Scarlatescu a ramas mut de uimire in fata concurentilor din echipa lui, care nu stiau cum arata telina, a venit randul lui Bontea. Marlena a confundat condimentele.

- Multe persoane ar putea crede ca este foarte complicat sa gatești. Cat trebuie sa pui, ce condimente se potrivesc, cat trebuie lasat totul pe foc sau in cuptor, toate acestea sunt uneori necunoscute care pot distruge chiar și cele mai simple mese. Atenția la detalii și rabdarea sunt doua condiții esențiale…

- Hipertensiunea este o problema, din pacate, comuna, care poate afecta pe oricine, din cauza unui numar foarte variat de factori. Sfatul unui doctor și indrumarile sale sunt cele mai cruciale, insa, alaturi de medicație, te poți ajuta și de niște remedii naturale foarte ușor de procurat.

- Condimentele folosite in gastronomie au potențial terapeutic și vindecator. Prin combinarea mai multor condimente se obțin amestecuri care au efect benefic asupra organismului și in plus au o aroma intensa și variata. Condimentele se folosesc intr-un mod echilibrat astfel incat aroma sa fie proaspata…

- Condimentele sunt folosite in acelasi timp ca plante medicinale, alimente si condimente. Poate fi vorba de boboci (cuisoarele), de fructe ( anasonul stelat, vanilia), de seminte (feniculul, chimionul) de bace (ienuparul, piperul negru), de frunze...

- Fara condimente, mancarea n-ar mai fi o placere, ci o simpla necessitate. Astfel, mirodeniile nu lipsesc din bucataria nici unei gospodine.Condimentele orientale sunt diverse și imbina o gama variata de arome și culori.

- Condimentele și ingredientele pe care le adaugi pentru gust in salate pot aduce organismului beneficii la fel de mari ca ingredientele principale. Iata care este recomandarea nutriționiștilor pentru o alimentație echilibrata. Turmeric - acest ingredient este un puternic antiinflamator.