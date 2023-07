Fostul presedinte american Donald Trump a criticat in termeni duri decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie, masura care, susține el, duce catre cel de-al treilea Razboi Mondial, scrie Agerpres preluand agenția spaniola de știri EFE.Conform lui Trump, actualul lider american Joe Biden "nu ar trebui sa ne tarasca spre un al treilea Razboi Mondial", prin livrarea controversatelor munitii cu dispersie.In schimb, Biden "ar trebui sa incerce sa puna capat razboiului (in Ucraina) si sa opreasca moartea si distrugerea oribile pe care o administratie incompetenta le provoaca",…