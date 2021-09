Trebuie să ne așteptăm la o iarnă grea, cu prețuri foarte mari la gazele naturale Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, transmite Bloomberg. Iarna care va veni ar putea da lumii o lectie dureroasa cu privire la cat de vitale au devenit gazele naturale pentru economie. Preturile inaccesibile ar putea limita cheltuielile de consum ale gospodariilor si eroda salariile prin inflatie, obligand guvernatorii bancilor centrale sa ia unele decizii dificile de politica monetara. Si mai grav, deficientele in aprovizionarea cu gaze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

