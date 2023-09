Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui cutremur devastator in Maroc, care a dus la pierderea a peste 2.000 de vieți, o poveste uimitoare de supraviețuire a ieșit la lumina. Un nou-nascut a fost miraculos salvat din sub daramaturi, in mijlocul dezastrului care a lovit țara.

- ACTUALIZARE 10 SEPTEMBRIE 07:30 Supraviețuitorii cutremurului s-au adunat noaptea trecuta in aer liber, in Munții Atlas, la o zi dupa cel mai mortal cutremur din ultimele șase decenii care a ucis peste 2.000 de persoane și a distrus sate, transmite Reuters. Vecinii inca mai cautau supraviețuitori ingropați…

- Romanii din Maroc, turiști sau cetațeni stabiliți acolo, au trait clipe de groaza in noaptea de vineri spre sambata. Din fericire, pana acum, ambasada noastra nu are informații despre probleme pe care sa le aiba vreun roman de pe urma cutremurului.

- Imaginile video au surprins confuzia oamenilor la cateva momente dupa cutremurul devastator din MAROC. Un cutremur puternic a lovit munții Atlas Inalți din Maroc, vineri seara (8 septembrie), ucigand cel puțin 632 de persoane, distrugand cladiri și trimițand locuitorii din marile orașe sa fuga din casele…

- La șase zile dupa tragedia din Crevedia, cei ramași fara locuințe in urma exploziei s-au putut intoarce la ceea ce a mai ramas din casele lor. Pentru unii nimic, pentru ca acestea au fost rase de pe fața pamantului.

- Pe 1 septembrie se implinesc 100 de ani de la cutremurul devastator din Japonia, unde au murit aproape 100.000 de oameni. Tot astazi se implinesc 79 de ani de al moartea prozatorului și dramaturgului Liviu Rebreanu.

- Un incendiu de padure in insula spaniola La Palma a fortat evacuarea a cel putin 500 de persoane, au declarat sambata autoritatile, in prima criza naturala pe insula produsa de la o eruptie vulcanica din 2021, transmite Reuters. Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii de sambata, in El Pinar…

- Anii 60 pentru Cluj-Napoca au fost anii eleganței. Putem pune asta dupa ce vedem imaginile video de mai jos. Regimul comunist era la inceput și nu erau demarate planurile lui Nicolae Ceaușescu, prin care a cerut ca oamenii sa stranga cureaua, pentru plata datoriei externe.Oamenii ieșeau in oraș imbracați…