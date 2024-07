Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in familia Mireasa! Hatice și Mihai sarbatoresc un an de casnicie! La un an de cand și-au jurat iubire veșnica in fața telespectatorilor, relația lor este mai frumoasa ca niciodata! Iata cum a evoluat povestea lor de dragoste in tot acest timp!

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit astazi, 8 iunie. Cei doi anunțasera ca iși vor uni destinele in vara aceasta, insa nu facusera publica și data cand va avea loc marele eveniment.Dupa ani de zile de relație, Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție. Astazi, intr-o mare…

- Cele doua romance care au murit in viiturile din Italia au fost imbracate in rochie de mireasa și depuse la capela. Trupurile lor neinsuflețite urmeaza sa fie aduse in Romania. Mama uneia dintre fete a facut declarații șocante și este revoltata ca nimeni nu ar fi sarit in ajutorul lor, cand au avut…

- Nicoleta Nuca a bifat primele apariții publice, dupa ce a anunțat desparțirea de toboșarul Alex Ursache. Prezenta la un eveniment de beauty, artista a afișat o atitudine increzatoare și a facut, pentru Unica.ro , dezvaluiri despre proiectele profesionale pe care le are in desfașurare, despre relația…

- Madi și Sergiu de la Mireasa s-au desparțit in urma cu cateva luni, atunci cand s-a zvonit ca unul dintre motivele separarii ar fi chiar Horia, barbatul cu care fosta concurenta ar fi pastrat legatura și in perioada in care era impreuna cu Sergiu. De curand, Madi și Horia s-au afișat impreuna, in videoclipul…

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. formeaza un cuplu de senzație in showbiz-ul din Romania. Sunt casatoriți din anul 2017, iar de atunci și-au format o familie perfecta. Știind cat de cunoscut și apreciat de doamne și domnișoare este soțul ei, Lavinia Parva a dezvaluit daca este geloasa sau nu in casnicie!

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan, insa lucrurile nu sunt la fel de ”roz” in fiecare zi, așa cum par. Vedeta a vorbit despre cat de greu ii este sa fie iubita unui actor așa de cunoscut precum este Salman Khan. Iata detalii neștiute despre relația lor.