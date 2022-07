Federatia Germana de Fotbal a declarat joi ca fotbalistii transgender si non-binari vor putea decide daca joaca pentru o echipa feminina sau masculina. Asociatia Germana de Fotbal (DFB) a schimbat reglementarile privind persoanele transgender si non-binare. Acum vor putea decide daca joaca la echipa masculina sau feminina. Pana acum, sexul trecut in actele personale de identitate era cel care determina eligibilitatea fotbalistilor, potrivit DFB. Insa din 2018, pe langa „feminin” si „barbat”, mai este posibila bifarea casutei „diverse” sau „fara referire” in sectiunea de gen a documentelor de identitate.…