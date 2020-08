Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, candidat din partea formațiunii la președinția Consiliului Județean, a anunțat, cu ocazia vizitei in județ a ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, ca lucreaza și va prezenta o strategie de dezvoltare, care sa aduca in județ 1 miliard de…

- Pentru Guvernul Romaniei una din soluțiile corecte de dezvoltare a Maramureșului este regandirea modului in care sunt ajutați micii producatori și agricultori. Invitat de catre Ionel Bogdan, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș și secretar de stat in cadrul Cancelariei Premierul,…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, este astazi prezent in Maramureș, anunța PNL. Vizita oficiala a ministrului a inceput cu o ședința la Prefectura Maramureș, la care au luat parte Ionel Bogdan, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș și președinte PNL Maramureș,…

- Platforma civica care va candida la alegerile locale in Municipiul Baia Mare, dar si in judet, a fost lansata. Este vorba de Coalitia pentru Maramures – platforma civica pentru autodeterminarea maramuresenilor. Astfel, 50 de primari maramureseni candideaza sub sigla Coalitiei pentru Maramures, condusa…

- Guvernul Romaniei a alocat Maramureșului suma totala de 23.154.000 lei drept despagubiri pentru pagubele provocate recent de inundațiile care au afectat județul ”In ultima ședința de Guvern am adoptat hotararea prin care sunt acordate 23.154.000 lei județului Maramureș drept despagubiri pentru pagubele…

Biroul executiv a filialei PRM TURDA apreciaza in mod pozitiv prestatia Institutiei Primarului si a Consiliului Local pe perioada starii de URGENTA si pana in prezent. In toata aceasta perioada cu...

- Premierul Ludovic Orban, insoțit de miniștrii Virgil Popescu, Lucian Bode, Nicolae Ciuca și de secretarul de stat din Cancelaria Prim-Ministrului, Ionel Bogdan, viziteaza vineri, 29 mai, investițiile Grupului Taparo din Targu Lapuș și Cicarlau. Grupul Taparo a fost printre primele companii romanești…

- „Cel mai recent caz a fost declarat vindecat astazi, 5 mai 2020, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive efectuate au iesit negative. Este vorba despre un barbat in varsta de 47 de ani care efectueaza dializa si care va fi externat in cursul zilei de maine, dupa 26 de zile de internare”, se arata…