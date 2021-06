Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, spune ca in centre se vaccineaza sub 50% din capacitatea fluxului. „Sunt foarte putine centre care au activitate scazuta, adica intr-un judet sunt circa unu sau doua sau centre care au activitate mica, sunt centre foarte mici. Restul,…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 din Romania a pierdut din avant in ultima saptamana. Numarul romanilor care vin sa se vaccineze s-a injumatațit. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune insa ca, daca luam in calcul numarul celor care au trecut prin boala, precum și o estimare…

- Se va intensifica campania de vaccinare in mediul rural. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a anunțat in localitațile din Romania se vor deplasa echipe medicale din centre de vaccinare din mediul urban. The post Campania de imunizare anti-Covid in mediul rural. Valeriu…

- Campania de vaccinare a fost afectata, cel puțin la inceput, de neincrederea populației in instituțiile statului, dar și de competiția interna intre acestea, spune decanul Facultații de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, Alina Bargaoanu. Profesorul universitar Alina Bargaoanu recomanda…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania vara aceasta, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Compania Pfizer a anunțat zilele trecute ca vaccinul sau anti-COVID este 100% eficient la copiii…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita. „Un alt element de noutate este legat de posibilitatea cetatenilor straini de a se programa pe platforma, ma refer la cetatenii straini…