Stiri pe aceeasi tema

- Cand trebuie schimbate anvelopele de iarna și care sunt amenzile. De ce nu sunt, de fapt, obligatorii de la 1 noiembrie Schimbarea cauciucurilor de pe mașina depinde de condițiile meteorologice și de tipul de cauciucuri pe care le folosești, informeaza alba24.ro. Operațiunea trebuie insa facuta la timp,…

- Anvelope de iarna: cand trebuie schimbate și care sunt amenzile. Confuzie: de ce nu sunt, de fapt, obligatorii de la 1 noiembrie Anvelope de iarna: cand trebuie schimbate și care sunt amenzile. Schimbarea cauciucurilor de pe mașina depinde de condițiile meteorologice și de tipul de cauciucuri pe care…

- Deși vremea inca ne rasfața cu zile insorite și temperaturi blande, sezonul rece bate deja la ușa, iar pregatirea mașinii pentru iarna este o masura ințeleapta pe care fiecare șofer ar trebui sa o ia in considerare. Chiar daca momentan pare ca iarna este inca departe, trebuie sa anticipam condițiile…

- Cresc taxele și in domeniul jocurilor de noroc, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența, obținut de HotNews.ro. Este vorba despre de taxele de licențiere și de autorizare. Nu sunt insa singurele modificari pe care le duce actul normativ anunțat de premierul Ciolacu in urma cu o zi.

- Tichete de masa: Guvernul s-a razgandit și nu va permite plata cash. Cum vor fi acordate și ce valoare vor avea de la 1 ianuarie Guvernul s-a razgandit și nu va mai permite acordarea voucherelor sau tichetelor de masa cash ci doar pe card. Legea pusa in dezbatere, mai cunoscuta drept ”ordonanța austeritații”,…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a afirmat, dupa ce Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta prin care prelungeste cu trei luni valabilitatea politelor auto RCA emise de asiguratorul Euroins, ca in acest fel se previne „un real pericol in ceea ce priveste scaderea gradului de cuprindere in asigurarea…

- Catalin Drula aduce acuzații grave impotriva lui Marcel Ciolacu: ”A dat o ordonanta ca in 2023 sa nu se mai respecte legea responsabilitatii fiscal-bugetare privind salariile la stat” Catalin Drula aduce acuzații grave impotriva lui Marcel Ciolacu: ”A dat o ordonanta ca in 2023 sa nu se mai respecte…

- Cu ce procent vor crește pensiile in 2024: noile schimbari propuse. Anunțul președintelui Casei Naționale de Pensii Guvernul Romaniei se afla in procesul de pregatire pentru negocieri importante la Bruxelles legate de Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a prezentat intenția…