„Trebuie intervenit pe piață”: Primarul din Arad cere ajutorul Guvernului Numarul primariilor din Romania care se plang ca nu mai fac fața facturilor cresc pe zi ce trece. Este de la sine ințeles faptul ca aceste primarii solicita intervenția de urgența a Guvernului. Spre exemplu, Calin Bibarț, primarul din Arad, a declarat, pentru B1 TV, ca a ajuns sa plateasca și de zece ori mai mult. Acesta insista ca Guvernul trebuie sa ajute financiar toate administrațiile locale din țara, dar sa intervina și pe piața pentru a stabiliza prețurile: „ce se intampla acum a luat-o cu totul razna”. „Nu suntem chiar in pericol de a ramane in frig ca-n alte parți, dar, ca oameni gospodari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in cazul scenariului privind renegocierea PNRR pentru modificarea procentului din PIB alocat pensiilor, Florin Citu le-a reproșat partenerilor de la PSD ca arunca in spațiul public tot felul de teme, inainte de a le discuta in Coaliție, pentru a vedea daca sunt eficiente și sustenabile."O…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a fost intrebat daca se are in vedere plafonarea prețurilor la combustibil, avand in vedere creșterile mari de prețuri. Cițu a spus ca asta fac prețurile, mai cresc sau mai scad. ”Prețul la combustibil a mai crescut și in trecut, iar apoi au scazut. Asta fac…

- Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, a declarat sambata ca a epuizat toate resursele financiare disponibile pentru asigurarea agentului termic si ca fondurile stranse, inclusiv din vanzarea de certificate CO2, asigura incalzirea orasului pana marti, 8 februarie, motiv pentru care a adresat…

- Creșterea prețurilor la gaz și energie electrica a fost un șoc pentru romani. Guvernul a plafonat prețurile, pentru a da o mana de ajutor. ”Criza nu va lua sfarșit in aprilie. Vin cu noi soluții” anunța Robert Sighiartau. Prețurile la gaz și energie electrica au explodat, odata cu liberalizarea pieței.…

- Prețurile carburanților au crescut cu 13 bani pe litru in ultima saptamana, iar de la inceputul anului scumpirea este de peste 50 de bani pe litru, scrie Economica.net.Scumpirea vine in contextul in care prețul țițeiului a trecut de 90 de dolari pe baril din cauza producției scazute și a tensiunilor…

- Presedintele Confederatiei Nationale Sindicale „Cartel ALFA”, Bogdan Hossu, a lansat un atac dur la adresa Guvernului pe tema actualei crize energetice pe care Romania o traverseaza. Este vorba despre acuzatii extrem de grave pe care le sesizeaza Directiei Nationale Anticoruptie. Contactat telefonic,…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut vineri, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, ca parte a dialogului Guvernului cu factorii locali de decizie. Prim ministrul a facut apel la responsabilitate si la implicarea reprezentantilor autoritatilor…

- Piața imobiliara se confrunta cu un val de scumpiri in ceea ce privește materialele de construcție și care modifica prețul final al apartamentelor. Andrei Moanța, CEO Prima Development Group, ne-a acordat un interviu in care ne-a vorbit despre provocarile din piața, dar și despre planurile companiei.…