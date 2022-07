„Trebuie găsită o limbă comună ca să se păstreze unitatea țării” – spune Dodon Dupa cum informeaza unimedia.inf, Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova crede ca din razboiul dintre Ucraina și Rusia trebuie invațate niște lecții. Mai precis, trebuie sa le invețe cetațenii Moldovei. Și, daca ucrainenii au incalceala cu rușii pe baza Donbasului, moldovenii au la fel, dar cu Transnistria. El crede ca aceste doua parți ar trebui sa se așeze la masa de negocieri ca sa gaseasca o cale comuna și sa nu aiba probleme in vreun caz similar celui cu Ucraina și cu Donbasul. „Trebuie gasita o limba comuna ca sa se pastreze unitatea țarii. Noi avem propriul nostru conflict… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

