In contextul cresterii numarului de romani diagnosticati cu Covid-19 si al semnalelor din toata tara venite din randul personalului medical, prof. Alexandru Rafila s-a referit, intr-o interventie in direct la Digi24, la ce masuri putem adopta, fiecare dintre noi, in aceasta perioada. Intrebat cum se protejeaza atunci cand merge la cumparaturi, Rafila a dezvaluit ca nu poarta manusi, in schimb se spala pe maini temeinic. „Eu nu ma (...)