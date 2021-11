Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei parlamentare Juridice, Numiri și Imunitați, Olesea Stamate, a venit cu unele explicații, dupa ce Comisia a a aprobat astazi candidatura lui Dorel Musteața la funcția de judecator la CSJ, iar Juristul Nicolae Eșanu a precizat intr-un comentariu ca potrivit legii, in „articolul 20…

- Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, a comentat, astazi, in cadrul vizitei oficiale la Chișinau, felul in care s-au produs modificarile la Legea cu privire la Procuratura, dar și ceea ce a urmat – reținerea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo.

- Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo, a fost retinut marti, 5 octombrie, dupa ce a fost suspendat din functie. De asemenea, a fost retinuta si sotia sefului Procuraturii. Totul s-a intamplat in jurul orei 18.00, atunci cand Stoianoglo urma sa sustina un briefing de presa pe…

- Președinta Comisiei parlamentare Juridice, Numiri și Imunitați, Olesea Stamate, susține ca nu știe exact cind va incepe evaluarea Procurorului General și care va fi rezultatul acesteia. De cealalta parte, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, spune ca rezultatul evaluarii Procurorului…

- Teodor Carnaț, doctor habilitat in drept, a criticat modificarile la Legea procuraturii, care stabilesc un mecanism de evaluare a Procurorului General cu posibila demiterii acestuia din funcție, in cazul in care rezultatul nu va fi satisfacatoare. „Se vede cu ochiul liber ca aceasta lege este indreptata…

- Alexandr Stoianoglo refuza sa se prezinte vineri, 20 august, la Parlament in vederea audierii raportului de progres privind procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, noteaza deschide.md Acesta a precizat…

- Mai mulți juriști din Republica Moldova dezaproba intenția partidului de guvernare de a modifica Legea cu privire la Procuratura, astfel incat sa existe posibilitatea demiterii Procurorului General, dupa evaluarea activitații acestuia. Potrivit experților, se creeaza un precedent periculos care instituie…