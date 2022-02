Trebuie ca salariul minim din România să asigure un trai decent? Cinci specialiști analizează problema ridicată de Avocatul Poporului Dupa ce Avocatul Poporului a scris intr-un raport ca salariul minim din Romania nu ajunge pentru un trai decent, Libertatea a intrebat mai mulți experți ce trebuie facut. Aceștia sunt de acord ca salariul minim trebuie sa creasca in urmatorii ani, insa soluțiile propuse sunt diametral opuse. Unii spun ca lefurile trebuie sa creasca doar prin mecanisme de piața și evoluția economiei, in vreme ce alții considera necesara intervenția statului.Coșul minim pentru un trai decent a fost introdus in legislație in urma cu doi ani, in 2020. Insa de atunci și pana acum, Institutul Național de Statistica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

