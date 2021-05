Stiri pe aceeasi tema

- Compania Pfizer este primul producator de medicamente care a oferit un termen limita pentru administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID. CEO-ul Pfizer a spus ca a treia doza va fi facuta intre 8 si 12 ...

- In acest sens, directorul medical pentru Anglia, Chris Whitty, analizeaza studii care vizeaza doua optiuni. Primul studiu vizeaza vaccinuri special modificate pentru a combate noile variante ale Sars-Cov-2, iar al doilea va consta in administrarea celei de-a treia doze pentru versiunile actuale ale…

- Directorul medical al BioNTech a declarat ca oamenii vor avea nevoie, cel mai probabil, de o a treia doza de vaccin Covid-19, deoarece imunitatea impotriva virusului scade. Dr. Ozlem Tureci, cofondator al BioNTech, firma care a dezvoltat un vaccin in parteneriat cu Pfizer, a afirmat, de asemenea, ca…

- Persoanele care au primit vaccinul Pfizer vor avea „probabil „nevoie de a treia doza in termen de un an, apoi fara indoiala o injectie in fiecare an, a spus CEO Pfizer, Albert Bourla, noteaza AFP, preluata de Agerpres. „O ipoteza plauzibila este ca probabil va fi necesara a treia doza, intre sase si…

- Albert Bourla, CEO al Pfizer, a anunțat ca oamenii vaccinați cu serul produs de compania pe care o conduce vor avea nevoie, cel mai probabil, de o a treia doza, la 12 luni de la vaccinarea completa. El a mai explicat ca exista posibilitatea ca persoanele sa fie nevoite sa se vaccineze anual pentru a…

- Cercetatorii italieni au descoperit ca organismul persoanelor care sufera de obezitate a produs doar jumatate din cantitatea de anticorpi dupa ce a fost imunizat cu ambele doze, comparativ cu persoanele tipice. Specialiștii sugereaza ca persoanele cu obezitate ar avea nevoie de o doza suplimentara de…

- Pfizer și BioNTech verifica, printr-un studiu, daca o a treia doza a vaccinului anti-COVID-19 poate oferi protecție suplimentara impotriva noilor tulpini de COVID, informeaza Hotnews , care citeaza Washington Post. Pfizer si BioNTech anunta ca au demarat un studiu restrans pentru a vedea daca o a treia…