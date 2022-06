Meteo: Canicula in toata tara! Temperaturi de peste 30 de grade Celsius in Constanta

In Constanta este anuntat cod Galben unde, in general, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 36 de grade, iar cele minime intre 17 si 20 de grade.Cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat este anuntat in intervalul… [citeste mai departe]