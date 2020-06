Travelminit.ro: Pe lângă preț, poziționare și confort, turiștii români aleg hotelul și în funcție de măsurile anti-COVID 19 Platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro a introdus online un filtru unic de selectie in motorul de cautare al vacantelor ce include masurile de preventie impotriva COVID-19 implementate de unitatile de cazare partenere. Peste 1000 de hotelieri, care s-au redeschis recent, au publicat toate aceste informatii si iau toate masurile preventive pentru siguranta clientilor. Pe langa pret, localitate, gradul de confort si facilitati, din ce in ce mai multe cautari de hoteluri facute pe Travelminit.ro in ultimile doua saptamani au inclus si criterii legate de preventia impotriva COVID-19. Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol si foto: sibiunews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa pret, pozitionare si confort, turistii romani aleg hotelul si in functie de masurile anti-Covid-19, a anuntat vineri platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro, care precizeaza ca a introdus online un filtru unic de selectie in motorul de cautare a vacantelor ce include masurile de…

- Dupa ce Austria a gestionat foarte riguros pandemia de coronavirus prin lansarea multor masuri de protecție, economia a inceput sa ia avant. Cu toate acestea, drumul inapoi spre normalitate este unul anevoios și se parcurge diferit de la domeniu la...

- Internat in stare critica la Insitutul Matei Bals din Capitala, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a primit un tratament nou impotriva coronavirusului, potrivit unor surse medicale. Inalt prea Sfintitul Pimen este unul dintre primii pacienti romani care beneficiaza de un tratament cu plasma.

- Masurile impotriva COVID-19 capata culoarea roz in India, dupa ce pasarile invadeaza orasul Mumbai. Societatea de Istorie Naturala din localitate estimeaza ca numarul pasarilor care au migrat pe fondul retragerii oamenilor in case a crescut cu 25%, arata platforma the Print. Masurile impotriva Covid-19…

- Comunitatea de cercetatori romani din cadrul RSBI, alaturi de UEFISCDI, instituție a Ministerului Educației, au lansat un portal de informare menit sa combata stirile false despre Covid-19. Platforma va furniza date validate stiintific, cu scopul unei bune informari, potrivit anunțului postat pe site-ul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, ca in continuare trebuie pastrate precautiile si distantarea sociala, pentru ca "mai avem vreo trei saptamani de urcat" in statisticile privind pandemia de coronavirus, scrie Agerpres.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de joi. Incepand de vineri, soldații au fost chemați sa asigure punerea in aplicare a restricțiilor de circulație in regiunea Lombardia, din Italia, in ziua in care oficialitațile au anunțat 627 de decese…

- Prim-ministrul Ion Chicu a discutat, vineri seara, in cadrul unei videoconferințe cu directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Europa, Hans Kluge.Oficialul a felicitat Republica Moldova pentru masurile intreprinse in vederea evitarii raspandirii noului coronavirus.