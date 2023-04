Stiri pe aceeasi tema

- Rezervarile inregistrate pentru minivacanta de 1 Mai din acest an sunt de 4 ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, cand nu a fost un weekend prelungit de Ziua Muncii, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Cele mai populare destinatii pentru minivacanta de 1 Mai sunt…

- Bolt lanseaza astazi, de Ziua Animalelor de Companie, categoria Pet. Astfel, utilizatorii au de acum o categorie dedicata pentru momentele in care doresc sa calatoreasca alaturi de animalul de companie. De acum inainte, nu mai este necesar ca utilizatorii sa contacteze șoferii in avans, pentru a intreba…

- Cum poți sa devii șofer Uber in Romania. Acte necesare, documente și condiții. Uber s-a extins in Romania in ultimii ani de zile și este prezent in unele dintre cele mai mari orașe din țara precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta, Craiova, Ploiesti, Pitesti, Galati, Braila, Oradea,…

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…