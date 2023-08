”Operatorii din domeniul turismului sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru cel mai aglomerat weekend al verii: minivacanta de Sf. Maria. Guvernul a anuntat inca de la finalul anului trecut ca va face punte in august cu ocazia acestei sarbatori, ceea ce inseamna ca bugetarii vor profita de un weekend de patru zile, primind liber si luni, 14 august”, conform platformei hoteliere online Travelminit.ro. Aceasta arata ca numarul rezervarilor pentru minivacanta de Sf. Maria a crescut cu 8% in comparatie cu aceeasi perioada din 2022, anul care a marcat iesirea din pandemie si in care s-au…