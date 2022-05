Travelminit.ro: Căutările pentru vacanţe în România au crescut cu 52% în doar o săptămână, ca urmare a reintroducerii voucherelor de vacanţă ”Vesti minunate pentru turistii care au planuri de calatorie in Romania anul acesta. In pragul sezonului estival, cardurile de vacanta pentru 2022 au inceput sa fie incarcate, o masura asteptata cu nerabdare atat de turisti, cat si de hotelieri. Voucherele de vacanta vor putea fi folosite numai pe teritoriul tarii noastre, iar in cazul celor ramase neutilizate din 2019 si 2020, termenul de valabilitate a fost prelungit pana in iunie 2022, astfel ca turistii mai au o sansa pentru a profita de ele”, arata datele Travelminit.ro. Emiterea noilor vouchere de vacanta reprezinta o decizie importanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

