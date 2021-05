Stiri pe aceeasi tema

- Galaxia, numita oficial BRI 1335-0417, a fost detectata de telescopul Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) din Chile. Iar noua descoperire arata ca galaxiile spirale s-au format la 1,4 miliarde de ani dupa Big Bang. „Descoperirea ne trimite inapoi in timp. Noi știam ca galaxiile au…

- In noapte de marti spre miercuri a avut loc un incediu puternic la o shaormerie Dristor Doner Kebap din Capitala aflata in zona Tineretului. In urma incendiului doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale...

- Cristina Ich nu se uita la buzunar atunci cand vine vorba sa rasplateasca pe cineva care i-a oferit ajutorul. Cunoscuta iubita a lui Alex Pițurca a fost darnica in public. Cați bani i-a dat unui parcagiu in București? Crisitina ICH, darnica in public! Cat i-a oferit iubita lui Victor Pițurca unui parcagiu?…

- Cunoscuta muziciana moldoveanca Silvia Gandrabur, alias Silvika, s-a stabilit de la varsta de 18 ani in Germania. Acum ea imbina calitatea de femeie de afaceri de succes cu cariera muzicala prodigioasa, piesele ei adunand mii de aprecieri pe Youtube iar spectacolele pe care le susține pentru cei din…

- Cantareața Andreea Ciocotișan, caci despre ea este vorba, lanseaza astazi o piesa speciala pe care i-o inchina tatalui ei, și este un mod de a-i spune un sincer „mulțumesc” pentru tot ce a facut pentru ea. Melodia se intituleaza sugestiv “La mulți ani, om bun!”, iar videoclipul conține o premiera intrucat…

- Laurette a trecut prin clipe de coșmar, atunci cand un barbat a incercat sa o omoare intr-un hotel din Capitala. Vedeta a povestit tot ce i s-a intamplat și a declarat ca va depune plangere la Poliție. Ce mesaj a primit o alta femeie de la agresorul lui Laurette De altfel, ea a spus ca […] The post…