- Pandemia de coronavirus a provocat traume in masa la o scara mai mare decat al Doilea Razboi Mondial, iar impactul va dura „mulți ani de acum incolo”, a anuntat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza Mediafax. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat marti decizia noii administratii a SUA de a se alatura programului sustinut de organizatia sa de "accelerare" a instrumentelor de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Programul,…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus la nivel mondial a atins pragul de 2 milioane. In aceste condiții, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat vineri la o conferința de presa la Geneva ca este de dorit ca toate tarile care au inceput…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) se va intruni joi, cu doua saptamani mai devreme decat era prevazut. Urgentarea se datoreaza apariției tulpinilor mult mai contagioase de SARS-Cov-2, identificate in mai multe țari. In mod normal, Comitetul se intruneste la fiecare trei…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca imunitatea colectiva impotriva coronavirusului nu va fi atinsa in 2021, chiar daca vaccinurile au inceput sa ajunga in numeroase țari. „Nu vom ajunge la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya Swaminathan in timpul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca China a blocat sosirea unei echipe care investigheaza originile pandemiei de coronavirus, relateaza CNN, conform Mediafax. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca doi oameni de știința din echipa Națiunilor Unite plecasera…