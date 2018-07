Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia susțin ca „au indicii serioase” care arata ca incendiul puternic in urma caruia cel puțin 80 de persoane au murit, la inceputul saptamanii, ar fi fost provocat in mod intenționat, a precizat ministrul pentru Protecția Cetațenilor, Nikos Toskas. El a explicat ca autoritațile „iși…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Un copil de 6 ani din localitatea Balan, judetul Harghita, este cautat de politisti, dupa ce luni seara a disparut in timp ce se juca alaturi de mai multi prieteni in apropierea casei.(CITEȘTE ȘI: ALERTA IN BUCUREȘTI! TANARUL, CARE A PROTESTAT CA SE ARUNCA IN DAMBOVIȚA DUPA CE A FACUT ACCIDENT, A FOST…

- Grecia a fost lovita de inundații violente, iar mai multe localitați și stațiuni turistice au fost afectate de viituri. Autoritațile au inregistrat zeci de apeluri de urgența, iar operațiunile de salvare s-au desfașurat cu rgeutate. (Cele mai bune oferte laptopuri) Vestile meteorologilor nu sunt bune…

- Victoria Simonei Halep in finala de la Roland Garros, 3-6, 6-4, 6-1, in fața americancei Sloane Stephens, a fost titrata cu laude din partea presei internaționale. Marca a scris ca ”Simona este noua regina de la Roland Garros!”. “Simona Halep este noua regina de la Roland Garros, cea de-a 27-a in era…

- Giani Kirița a vorbit despre cea mai mare placere a lui, fumatul de trabuc, și a marturisit ca primul l-a furat din camera lui Cornel Dinu, alias Mister. Totul s-a intamplat pe vremea cand era jucator la Dinamo, iar Cornel Dinu conducea echipa. “Trabucul nu-mi lipseste niciodata. Cineva mi-a spus ca…

- "Daca nu ma inseala memoria, Xi Jinping este singurul dintre liderii lumii cu care mi s-a intamplat sa sarbatoresc o data ziua mea de nastere", a spus Putin, recunoscand ca relatiile si programul nu i-au permis sa serbeze pana acum aceasta zi cu alti conducatori straini."Dar cu Xi Jinping…

- Saptamana trecuta, pe retelele de socializare a facut valva o filmare cu o angajata a unui magazin Kaufland din Pitesti care intorcea produsele de patiserie cu o coada de matura. Autoritatile s-au autosesizat si au fost date sanctiuni atat magazinului, cat si angajatei respective si colegei care se…