Traulerul britanic reţinut de autorităţile franceze va trebui să achite o cauţiune de 150.000 euro Traulerul britanic retinut de autoritatile franceze întrucât opera în apropierea portului francez Le Havre si suspectat ca pescuise fara licenta peste doua tone de scoici Saint-Jacques se afla sâmbata la chei în asteptarea virarii unei cautiuni de 150.000 de euro pentru a putea pleca, transmite AFP, potrivit Agerpres.

''Vasul nu va pleca atât timp cât nu sunt platite garantiile si cautiunea'', a indicat Subprefectura Le Havre, subliniind ca dosarul se afla în mâinile Parchetului.

