Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut duminica, la Amman, consultari cu omologul iordanian Ayman Safadi, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Regatul Hasemit al Iordaniei, temele centrale ale convorbirilor fiind stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiilor bilaterale,…

- Romania si Iordania au semnat duminica Tratatul privind extradarea, precum si Memorandumul de Intelegere privind cooperarea intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Regatul Hasemit al Iordaniei, anunța Ministerul de Externe intr-un comunicat.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut duminica, la Amman, consultari cu omologul iordanian Ayman Safadi, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Regatul Hasemit al Iordaniei, temele centrale ale convorbirilor fiind stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiilor bilaterale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la misiunea multidimensionala integrata de stabilizare in Mali (MINUSMA). Memorandumul…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat ieri, la Chisinau,…

- UPDATE, ora 15:00 – Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat…

- Ințelegerea a fost anunțata ca un pas hotarator spre revenirea la un turism normal, scrie Guardian .Acordul, semnat in timpul vizitei de duminica la Ierusalim a președintelui cipriot Nicos Anastasiades urmeaza sa intre in vigoare in saptamanile urmatoare, scrie Hotnews .Turismul reprezinta o parte importanta…

- România, așa cum se știe, de anul trecut este în procedura de deficit excesiv. HotNews.ro a prezentat, miercuri, o scrisoare a Comisiei Europene adresata lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, din care reiese ca Executivul european ar dori sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului…