SUA au considerat vineri drept "inacceptabila" propunerea presedintelui rus Vladimir Putin de a prelungi cu un an "fara conditii" tratatul bilateral de dezarmare nucleara New Start, relateaza AFP.



"Este inacceptabil", a reactionat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, Robert O'Brian, invitand Moscova sa "revina asupra pozitiei sale inaintea unei curse costisitoare a inarmarilor".



"SUA au propus anterior o prelungire a New Start pentru un an in schimbul unei inghetari a numarului de ogive nucleare ale SUA si ale Rusiei in perioada…