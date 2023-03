Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti suspendarea participarii Rusiei la New START (sau START III), ultimul tratat de dezarmare nucleara care mai era inca in vigoare cu SUA, relateaza EFE si RIA Novosti.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care extinde lista celor care fac obiectul inregistrarii genomice obligatorii (colectarea de mostre ADN) inclusiv pentru persoanele suspectate de infracțiuni, anunța TASS. Documentul a fost publicat luni pe portalul de informații publice al guvernului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia rusa este…