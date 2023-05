Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care sufera de tulburare depresiva majora ar putea beneficia de tratament gratuit, dar și de acces mai usor la medicamente, in urma unui demers facut de Casa de Sanatate.Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) urmeaza sa introduca in lista programelor naționale de sanatate un subprogram…

- Bolnavii cu tulburare depresiva majora ar putea beneficia mai ușor de tratament medicamentos. PROIECT, la CNAS Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) vrea sa introduca in lista programelor naționale de sanatate un subprogram noi. Programul dedicat tratamentului pacienților cu tulburare depresiva…

- Fost manager de spital SRI si presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe vremea lui Adrian Nastase, generalul in rezerva Cristian Georgica Celea, 67 de ani, s-a intors. A fost numit, in ianuarie, in consiliul de administratie al CNAS, prin semnatura premierului Nicolae Ciuca, transmite…

- Valabilitatea contractului-cadru dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si furnizorii de servicii medicale se prelungeste pana la 30 iunie 2023, informeaza un comunicat de presa transmis, miercuri, de institutie. „Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei…

- Guvernul a aprobat azi prelungirea perioadei de valabilitate a documentului in baza caruia se deconteaza servicile medicale si care urma sa expire la sfarsitul acestei luni. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca prelungirea era necesara pentru a se asigura continuitatea acordarii asistentei…

- Proiectul noului contract-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a starnit controverse inca de la lansarea primei versiuni, la finalul anului trecut.Refacut de Casa Naționala…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca "unul din teluri" este reducerea numarul de paturi din spitale finantate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, insa decizia trebuie luata in urma unei evaluari si a discutiilor cu cei implicati. Fii la curent cu cele mai noi…

- Proiectul Contractului-cadru care reglementeaza decontarea serviciilor medicale este in dezbatere publica, a anuntat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Printre noutati se regaseste intarirea rolului medicului de familie, mai ales in depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra starii de…