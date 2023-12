Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de medicamente a observat rate mari de efecte secundare adverse, care au fost in mare parte usoare si gastrointestinale, in randul pacientilor. O parte semnificativa a pacientilor au incetat, de asemenea, sa ia pilula, care isi propune sa fie o alternativa mai convenabila la injectiile…

- Obezitatea are leac. Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament de succes pentru tratarea acestei maladii globale. Ingredientul activ al medicamentului, tirzepatida, a fost aprobat pentru tratamentul diabetului de tip 2 sub numele de Mounjaro din mai…

- Ingredientul activ al medicamentului, tirzepatida, a fost aprobat pentru tratamentul diabetului de tip 2 sub numele de Mounjaro din mai 2022americana, transmite Reuters, informeaza News.ro . Cu toate acestea, multi pacienti au folosit medicamentul off-label pentru obezitate, contribuind la o frenezie…

- Pacientii au intrat in hipoglicemie si au facut convulsii, efecte secundare grave care indica faptul ca produsul continea insulina in loc de semaglutida, ingredientul activ al Ozempic, a declarat autoritatea de reglementare in domeniul sigurantei sanatatii din Austria, BASG, intr-un avertisment emis…

- Novo Nordisk a avertizat joi cu privire la o creștere a versiunilor contrafacute ale medicamentelor de slabit Wegovy și Ozempic, folosite de diabetici, vandute online, ceea ce ar putea crea probleme de sanatate serioase celor care le folosesc.