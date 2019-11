Stiri pe aceeasi tema

- Tratamantul la care este supus Julian Assange, acuzat de spionaj de catre Washington si amenintat de o extradare catre Statele Unite, ii pune viata ”in pericol”, a apreciat vineri raportorul ONU cu privire la tortura Nils Melzer, relateaza AFP.

- Angajatii Undercover Global transmiteau CIA (Agentia Centrala de Informatii a Statelor Unite) rapoarte despre activitatile lui Assange, sustine ziarul, potrivit Agerpres. Unul din avocatii lui Assange a afirmat ca Audiencia Nacional - instanta de nivel inalt din Madrid - ancheteaza firma.…

- Vasile Nastase, un roman in varsta de 49 de ani, arestat pentru viol și condamnat pe viața de un tribunal din Anglia, a fost gasit mort in inchisoarea in care iși ispașea pedeapsa. Nastase iși ispașea pedeapsa la penitenciarul Forest Bank, iar pe 1 septembrie a fost gasit injunghiat in gat, a notat…

- Un copil creat panica la o gradinița din Suedia dupa ce s-a prezentat cu o grenada pe care o gasise. Baiatul a ajuns cu grenada in mana pentru a le arata colegilor sai. Educatoarea care a...

- Doi noi martori au fost audiati de justitia sedeza in dosarul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, urmarit cu privire la un presupus viol comis in Suedia in 2010, a anuntat luni parchetul, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pe timpul verii, sapte martori au fost interogati in cadrul anchetei…

