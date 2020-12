Tratamentul Fumatului – Realitate sau Mit?

OMS estimeaza ca in lume exista 1,1 miliarde de fumatori(80% in tarile slab si mediu dezvoltate) iar pana in 2025 numarul fumatorilor va ajunge la 1,6 miliarde. Folosirea tutunului in randul tinerilor este in crestere rapida in multe tari ; conform Eurobarometru 2017 realizat de Comisia Europeana procentul tinerilor care se apuca de fumat, respectiv categoria 15-24 ani a crescut de la 25%(2014) la... Source