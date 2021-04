Tratamentul fricii: ce stă la bază? Frica este una dintre componentele naturale ale vietii emotionale a oricarei persoane. Adesea se intimpla ca frica ajunge la un punct cind devine foarte dificil de a scapa de ea. In ciuda faptului ca a fost deja efectuata o cantitate considerabila de cercetari la tema data, ea are inca multe mistere, pe care stiinta moderna deocamdata nu le-a dezlegat. De aceea, un grup de oameni de stiinta de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Frica dezumanizeaza si scade sistemul imunitar. Omul este vulnerabilizat in fata virusurilor, a bolilor. Nu are putere sa lupte impotriva agentilor patogeni, ca in conditii normale. Iar faptul este certificat stiintific, nu-i o opinie. In conditii de pandemie, inocularea fricii in mase reprezinta…

- „A inceput ca o furie, apoi a venit o stare de amorteala. Nu mai simteam nimic, nu-mi mai pasa de nimic”. Avertisment: Acest text contine referiri la depresie si ganduri suicidare, care v-ar putea afecta emotional. Undeva, in toate astea, am vrut sa se termine. Si atunci m-am gandit inclusiv ca vreau…

- Traim o epoca a fricii. Frica de moartea e mai vie ca oricand. Recunoscuta sau nu, pandemie a ucis doua milioane de oameni pe Terra și e in urcare. Frica, mai ales la persoanele vulnerabile, varstnice mai ales, a intrat an case. Frica este adesea paralizanta. Poporul spune despre cineva ca a murit…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, despre moțiunea simpla pe care social-democrații o vor depune impotriva sa in Parlament, ca arata „ierarhia fricii PSD-ului”. „Mi se pare ca arata ierarhia fricii PSD-ului si a fostului sistem, (arata) de cine le e…

- A aparut un nou simptom de coronavirus, conform unui cercetator britanic. Tom Spector spune ca in randul mai multor pacienți au aparut afte dureroase, abcese și ulcerații pe limba care ar fi legate tot de Covid-19. Este vorba despre un simptom care se numește „Limba COVID” și care ar putea face parte…

- Radioterapia stereotaxica este o tehnica de tratament prin iradiere a cancerului, care implica administrarea unor doze mari, semnificative de radiație, cu o precizie ridicata, la nivelul tumorilor de mici dimensiuni, obținand distrugerea acestora prin necroza celulelor neoplazice și reducand totodata…

- Calin Georgescu a publicat pe 12 ianurie pe propriul canal de YouTube un videoclip in care vorbea despre imunitate și apoi facea baie intr-un lac de munte, cand afara erau -6 grade. Dupa 13 zile, imaginile au fost eliminate de YouTube, cu un mesaj standard in astfel de situații. Calin Georgescu, 58…

- Germania va deveni prima tara din Uniunea Europeana care va folosi tratamentul experimental pe baza de anticorpi administrat fostului presedinte american Donald Trump impotriva COVID-19, a anuntat duminica ministrul Sanatatii german Jens Spahn, transmite agerpres.ro.